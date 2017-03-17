Руни хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" ради чемпионата мира-2018

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни намерен покинуть команду, сообщает The Sun. Форвард потерял место в стартовом составе и редко выходит на замену. Это привело к тому, что Руни не был вызван в состав сборной Англии на товарищеский матч против Германии (22 марта) и игры в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы (26 марта).

За сборную Англии 31-летний футболист играл с 2003 года, провел в ее составе 119 матчей и забил 53 матча. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.