15:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Руни хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" ради чемпионата мира-2018

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни намерен покинуть команду, сообщает The Sun. Форвард потерял место в стартовом составе и редко выходит на замену. Это привело к тому, что Руни не был вызван в состав сборной Англии на товарищеский матч против Германии (22 марта) и игры в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2018 против Литвы (26 марта).

За сборную Англии 31-летний футболист играл с 2003 года, провел в ее составе 119 матчей и забил 53 матча. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех клубных турнирах, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.

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