Румыния и Черногория не выявили сильнейшего, Бечирай отыграл весь матч

Сборная Румынии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с Черногорией – 1:1. На 85-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Адриан Попа, но спустя всего две минуты нападающий гостей Стефан Йоветич восстановил равновесие.

Отметим, что в составе сборной Черногории все 90 минут на поле провел нападающий "Динамо" Фатош Бечирай. У румынской команды на 70-й минуте вышел полузащитник "Терека" Габриэл Торже.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Румыния – Черногория – 1:1 (0:0)

Голы: Попа, 85 (1:0). Йоветич, 87 (1:1).

Нереализованный пенальти: Станчу (Румыния), 90+7 (мимо)

Румыния: Пантилимон, Моци, Сэпунару, Григоре, Филип, Бензар, Бикфалви (Попа, 76), Хобан, Станчу, Станку (Кешеру, 90), Андоне (Торже, 70).

Черногория: Божович, Томашевич, Савич, Симич, Вешович (Кояшевич, 80), Бакич (Мугоша, 68), Вукчевич, Марушич, Шчекич, Йоветич, Бечирай (Николич, 90+2).

Предупреждения: Симич, 31. Моци, 41. Андоне, 48. Йоветич, 88.

Судья: Тэйлор (Англия).

4 сентября. Клуж-Напока. Стадион "Cluj Arena".