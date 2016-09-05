Рой Ходжсон: "Руни играл глубже, чем предполагалось – я не могу ему это запретить"

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон подчеркнул после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Словакией (1:0), что он не может указывать капитану команды Уэйну Руни, где ему лучше играть. По словам специалиста, футболист действовал глубже, чем он рассчитывал.

– Руни играл там, где хотел, – приводит ВВС слова Эллардайса. – Я не могу запретить ему это. Его опыт выступлений на международном уровне значительно больше моего тренерского. Не мне говорить, где ему следует играть. Моя задача – спросить, устраивает ли его позиция, и по возможности помочь. Должен признать, что в матче со Словакией он действовал немного глубже, чем я рассчитывал. Тем не менее, я доволен его игрой.