20:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ростовский стадион СКА реконструируют к ЧМ-2018

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Стадион СКА в Ростове-на-Дону будет реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает rostov.kp.ru. В ноябре 2018 года планируется положительное заключение госэкспертизы министерства обороны России по проектной документации на реконструкцию. В эксплуатацию стадион будет сдан в декабре 2017 года.

Команда ПФЛ СКА сейчас проводит домашние матчи в Батайске. Ранее сообщалось, что правительство региона отказалось от реконструкции стадиона. 

В Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018 и встреча 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://www.rostov.kp.ru/online/news/2543357/

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