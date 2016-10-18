Ростовский стадион СКА реконструируют к ЧМ-2018

Стадион СКА в Ростове-на-Дону будет реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает rostov.kp.ru. В ноябре 2018 года планируется положительное заключение госэкспертизы министерства обороны России по проектной документации на реконструкцию. В эксплуатацию стадион будет сдан в декабре 2017 года.

Команда ПФЛ СКА сейчас проводит домашние матчи в Батайске. Ранее сообщалось, что правительство региона отказалось от реконструкции стадиона.

В Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018 и встреча 1/8 финала.