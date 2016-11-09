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Ростовская область выделит 700 миллионов для больниц в трех городах ЧМ-2018

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Правительство Ростовской области выделит около 700 миллионов рублей для дооснащения оборудованием больниц Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова, где расположатся тренировочные базы участников чемпионата мира-2018. В столице региона также состоятся четыре игры группового турнира и встреча 1/8 финала ЧМ-2018.

- В ноябре 2015 года ФИФА изменила требования к оснащению медицинских учреждений, -  цитирует ТАСС министра здравоохранения области Татьяну Быковскую. - Если до этого требовалось оснащение медицинским оборудованием по стандарту основной базы, то сегодня ФИФА предъявляет требования, что и вспомогательные базы, коими у нас являются Азов и Таганрог, должны быть оснащены полным стандартом медицинского оборудования. На эти цели из областного бюджета будет выделено 700 миллионов рублей.

Эти средства будут направлены в том числе на приобретение специального автотранспорта - реанимаций, оснащенных всем необходимым, и на строительство инфекционного боксированного модуля на территории ростовской ЦГБ, с целью предупреждения занесения на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3770514

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