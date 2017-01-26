"Ростов-Арену" планируют сдать на два месяца раньше срока

Срок сдачи "Ростов-Арены" перенесен с 25 декабря 2017 года на 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева. По его словам, строительство ведется в спокойном режиме с опережением графика, поэтому не вызывает опасений. Некоторые работы даже возможно перенести на более поздний срок для более качественного их выполнения.

- Мы немного опережаем и спокойно относимся к строительству. Мною поставлена задача предпринять дополнительные усилия по завершению строительства стадиона к 1 ноября текущего года, - сказал Голубев.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.