"Ростов Арена" готова почти на 80 процентов, в июне начнется засев газона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что готовность "Ростов Арены" составляет ориентировочно 80 процентов. Завершена укладка щебеночного основания, идут работы по устройству дренажной системы и системы орошения. "Пирог" поля выполнен более чем на 35 процентов.

- Засев травы должны начать в июне, - цитирует официальный сайт правительства Ростовской области Голубева. - Важно не отступать от намеченных сроков, чтобы получить в итоге качественное покрытие. На эту задачу будет работать и прошивка поля. Чтобы укрепить траву, газон прошьют 20 миллионами искусственных травинок из полиэтиленового волокна.

Конструкции трибун ведутся с опережением графика. Внутри помещений идет монтаж потолков, лифтов и эскалаторов, дверей, витражей и оконных блоков, укладывается керамическая плитка. Готовность витражного фасада, состоящего из металлоконструкций и стекла, - более 40 процентов. Эффект "светящейся крыши" будет создавать кровля из полимерного кровельного покрытия площадью около 50 тысяч квадратных метров с подсветкой. Монтаж кровли завершен.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.