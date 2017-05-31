18:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Ростов Арена" готова почти на 80 процентов, в июне начнется засев газона

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что готовность "Ростов Арены" составляет ориентировочно 80 процентов. Завершена укладка щебеночного основания, идут работы по устройству дренажной системы и системы орошения. "Пирог" поля выполнен более чем на 35 процентов. 

- Засев травы должны начать в июне, - цитирует официальный сайт правительства Ростовской области Голубева. - Важно не отступать от намеченных сроков, чтобы получить в итоге качественное покрытие. На эту задачу будет работать и прошивка поля. Чтобы укрепить траву, газон прошьют 20 миллионами искусственных травинок из полиэтиленового волокна.

Конструкции трибун ведутся с опережением графика. Внутри помещений идет монтаж потолков, лифтов и эскалаторов,  дверей, витражей и оконных блоков, укладывается керамическая плитка. Готовность витражного фасада, состоящего из металлоконструкций и стекла, - более 40 процентов. Эффект "светящейся крыши" будет создавать кровля из полимерного кровельного покрытия площадью около 50 тысяч квадратных метров с подсветкой. Монтаж кровли завершен.

"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.

Дополнительная информация

http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-V-iyune-nachnjotsya-zasev-polya-Rostov-Areny?pageid=92218&ItemID=76936&mid=83793

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КОММЕНТАРИИ (2)
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King's Bounty IIII

А что С Бердыевым ?

18:37

shpasic

Засев Газонов.

18:18