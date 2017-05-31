"Ростов Арена" готова почти на 80 процентов, в июне начнется засев газона

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что готовность "Ростов Арены" составляет ориентировочно 80 процентов. Завершена укладка щебеночного основания, идут работы по устройству дренажной системы и системы орошения. "Пирог" поля выполнен более чем на 35 процентов.
- Засев травы должны начать в июне, - цитирует официальный сайт правительства Ростовской области Голубева. - Важно не отступать от намеченных сроков, чтобы получить в итоге качественное покрытие. На эту задачу будет работать и прошивка поля. Чтобы укрепить траву, газон прошьют 20 миллионами искусственных травинок из полиэтиленового волокна.
Конструкции трибун ведутся с опережением графика. Внутри помещений идет монтаж потолков, лифтов и эскалаторов, дверей, витражей и оконных блоков, укладывается керамическая плитка. Готовность витражного фасада, состоящего из металлоконструкций и стекла, - более 40 процентов. Эффект "светящейся крыши" будет создавать кровля из полимерного кровельного покрытия площадью около 50 тысяч квадратных метров с подсветкой. Монтаж кровли завершен.
"Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.
Дополнительная информация
http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-V-iyune-nachnjotsya-zasev-polya-Rostov-Areny?pageid=92218&ItemID=76936&mid=83793
King's Bounty IIII
А что С Бердыевым ?
18:37
shpasic
Засев Газонов.
18:18