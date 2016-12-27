Ростехнадор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии стадиона на Крестовском острове

Специалисты Ростехнадзора осуществляют итоговую проверку стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для выдачи заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов. Как сообщает генподрядчик строительства, 26 декабря в комитет по строительству города было направлено уведомление о завершении общестроительных работ.

– В рамках указанного государственного контракта, начиная с августа 2016 года за счет мобилизации ресурсов, сил и средств на объекте ликвидировано более чем 300-дневное отставание от графика производства работ, завершены мероприятия на раздвижной кровле стадиона и выкатном поле в части утвержденного госэкспертизой проекта, закончены отделочные работы, монтаж лифтового и эскалаторного оборудования, выполнен монтаж инженерных систем, обслуживающих стадион, запущена система художественной подсветки здания, осуществлен монтаж павильонов зоны контроля доступа и двухуровневых парковок вокруг стадиона, территория вокруг арены благоустроена, высажены деревья и кустарники, устроено травяное покрытие по всей площади холма, – отмечает генподрядчик.

– В рамках основного, 1-го этапа строительства стадиона на участке площадью 169,999 тыс. кв.м предусмотрена застройка площадью 97,490 тыс. кв.м, строительный объем по проекту – 3 992 319,39 м3, этажность – 9 этажей, вместимость – 68 тыс. мест. Строительные работы на всех объемно-планировочных элементах здания завершены. В полном объеме выполнены несущие и ограждающие конструкции стадиона, металлоконструкции крыши, кровельное покрытие, в том числе светопрозрачное заполнение, механизация крыши и механизмы поля, фасадные работы.

Застройщик в лице Комитета по строительству Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса представил полный пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Предусматривается, что на втором этапе будут реализованы проектные решения, касающиеся адаптации объекта к требованиям ФИФА, мероприятия будут проведены во взаимодействии с АНО "Организационный комитет "Россия-2018" и АНО "Арена-2018". Работы по адаптации объекта, созданию временной инфраструктуры Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, а также созданию периметра безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта, будут реализованы в первой половине 2017 года.