10:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Ростех" заплатит дочерней компании более 10 миллиардов за инфраструктуру связи к ЧМ-2018

0
0
0

Корпорация "Ростех" заплатит 10,853 миллиарда рублей за работы по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, сообщает официальный портал госуслуг. Единственным исполнителем работ является дочерняя компания "Ростеха" ООО "Национальный центр информации". Выполнение работ состоит из семи этапов, оказание всех услуг должно быть завершено к ноябрю 2018 года.

Ранее сообщалось, что Россия к 2017 году должна обеспечить мобильной связью на стадионах и городах чемпионата мира 220 тысяч человек, а к 2018-му - 700 тысяч. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4403610&epz=true&style44=false

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ