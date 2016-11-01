"Ростех" заплатит дочерней компании более 10 миллиардов за инфраструктуру связи к ЧМ-2018

Корпорация "Ростех" заплатит 10,853 миллиарда рублей за работы по созданию и функционированию средств связи и информационных технологий к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018, сообщает официальный портал госуслуг. Единственным исполнителем работ является дочерняя компания "Ростеха" ООО "Национальный центр информации". Выполнение работ состоит из семи этапов, оказание всех услуг должно быть завершено к ноябрю 2018 года.

Ранее сообщалось, что Россия к 2017 году должна обеспечить мобильной связью на стадионах и городах чемпионата мира 220 тысяч человек, а к 2018-му - 700 тысяч. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.