16:51 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Россия учла опыт французской полиции на ЧЕ-2016 перед чемпионатом мира

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Заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что правоохранительные органы учли работу французских коллег на чемпионате Европы-2016. Также руководитель отметил, что Россия проявит твердость в отношении фанатов.

– Законопроект соответствует мировой практике и подготовлен с учетом того, как реагировали правоохранительные органы Франции на то, что происходило на чемпионате Европы, – цитирует ТАСС Зубова. – Мы учли это и внесли соответствующие изменения, в том числе относительно такой меры, как депортация, для применения которой мы теперь имеем конкретные основания. Что касается административного ареста, то депутаты здесь были единодушны, а мы должны проявить твердость в отношении оголтелых фанатов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4101227

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