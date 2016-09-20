Россия сыграет с Катаром в гостях

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Катара на выезде в ноябре 2016 года. Об этом сообщил министр спорта и президент РФС Виталий Мутко. По его словам, точная дата станет известна в ближайшее время.
- Уже есть точная дата проведения матча, скоро мы ее озвучим. Пройдет он, скорее всего, в Катаре. Для нас это будет выгодно и с организационной точки зрения, и с экономической, мы тоже должны из этого исходить, - цитирует ТАСС Мутко.
oleg_sevan
"Катар..акта у вас, Виталий Леонтьевич"!-диагностировал врач. И даже не подозревал, что выбрал сборной соперника.
18:07
James Gang
Надо бы с Ираном ещё сыграть!
18:05
oleg_sevan
Катар отразит весь КАТАРсис происходящего с нашей сборной, так сказать всю ненужность и никчемность нынешнего положения нашего футбола.....))))) Ммммм, вот меня плющит то!
18:02
Foresterer
Мутко, такое чувство, просто пальцем в глобус тычет. Зачем нам игра с Катаром? Товарняк с соседями белорусами или казахами дал бы больше. Абсолютный ноль у нас министр спорта и глава РФС. Как же за страну обидно!
17:59
oleg_sevan
Супер, обалдеть- Катар! Есть еще Джибути и Бурунди, Барбадос и Гондурас!))) Че, тоже классные названия!
17:58
King's Bounty 2
на фуя ?
17:44
Slim Taller
Хорошая возможность для Черчесова проверить в воротах Акинфеева.
17:42