Россия сыграет с Катаром в гостях

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Катара на выезде в ноябре 2016 года. Об этом сообщил министр спорта и президент РФС Виталий Мутко. По его словам, точная дата станет известна в ближайшее время.

- Уже есть точная дата проведения матча, скоро мы ее озвучим. Пройдет он, скорее всего, в Катаре. Для нас это будет выгодно и с организационной точки зрения, и с экономической, мы тоже должны из этого исходить, - цитирует ТАСС Мутко.