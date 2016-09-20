17:17 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Россия сыграет с Катаром в гостях

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Сборная России проведет товарищеский матч с командой Катара на выезде в ноябре 2016 года. Об этом сообщил министр спорта и президент РФС Виталий Мутко. По его словам, точная дата станет известна в ближайшее время.

- Уже есть точная дата проведения матча, скоро мы ее озвучим. Пройдет он, скорее всего, в Катаре. Для нас это будет выгодно и с организационной точки зрения, и с экономической, мы тоже должны из этого исходить, - цитирует ТАСС Мутко. 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3637938

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КОММЕНТАРИИ (7)
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oleg_sevan

"Катар..акта у вас, Виталий Леонтьевич"!-диагностировал врач. И даже не подозревал, что выбрал сборной соперника.

18:07

James Gang

Надо бы с Ираном ещё сыграть!

18:05

oleg_sevan

Катар отразит весь КАТАРсис происходящего с нашей сборной, так сказать всю ненужность и никчемность нынешнего положения нашего футбола.....))))) Ммммм, вот меня плющит то!

18:02

Foresterer

Мутко, такое чувство, просто пальцем в глобус тычет. Зачем нам игра с Катаром? Товарняк с соседями белорусами или казахами дал бы больше. Абсолютный ноль у нас министр спорта и глава РФС. Как же за страну обидно!

17:59

oleg_sevan

Супер, обалдеть- Катар! Есть еще Джибути и Бурунди, Барбадос и Гондурас!))) Че, тоже классные названия!

17:58

King's Bounty 2

на фуя ?

17:44

Slim Taller

Хорошая возможность для Черчесова проверить в воротах Акинфеева.

17:42

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