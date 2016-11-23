Роспотребнадзор: все волонтеры и таксисты перед ЧМ-2018 должны сделать прививки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на необходимость проведения прививок перед чемпионатом мира-2018, сообщает "Интерфакс". Прививки сделать необходимо волонтерам, таксистам, работникам сферы обслуживания.

- Вся иммунизация, в первую очередь - против кори, против тех инфекций, которые не требуют ежегодной иммунизации, должна быть проведена в 2017 году для всех групп, - пояснила Попова. - Для тех, кто будет обеспечивать, для тех, кто будет помогать, - это волонтеры, это водители такси, вся сфера обслуживания. Это большое количество людей, которых нужно будет прививать в 2017 году.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.