Роскомнадзор оценит качество услуг сотовой связи в городах ЧМ-2018

Роскомнадзор проведет мониторинг качества услуг операторов сотовой связи в городах чемпионата мира-2018, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Александр Жарова. По словам главы Роскомнадзора, ведомство должно "обеспечить максимально комфортную коммуникационную среду для болельщиков и качественную связь".

Параллельно мониторинг проводился в значимых общественно-политических местах и спортивных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке и других.

ЧМ-2018 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде и Саранске с 14 июня по 15 июля.