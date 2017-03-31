Росгвардия перегруппирует силы к ЧМ-2018

Бойцы Росгвардии перегруппируют силы для обеспечения безопасносности регионов, где пройдут матчи чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главнокомандующего войсками Сергея Меликова. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

- В первую очередь усилия будут сосредоточены на субъектах РФ, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, - сказал Меликов. - Эти субъекты мы укрепим за счет перегруппировки личного состава на постоянной основе либо это будет командировка на период выполнения задач.

Хочу подчеркнуть, что никаких переводов сотрудников из региона в регион не будет. Численность подразделений мы увеличим где-то за счет оптимизации организационно-штатной структуры, а где-то ее сократим. Это коснется прежде всего войсковых частей, которые не будут столь востребованы, как раньше, в связи с переходом к нам полицейских структур.

Наша задача - обеспечить безопасность участников этих международных соревнований, болельщиков, граждан, не допустить негативных событий, агрессивных действий фанатов. Нужно быть готовыми ко всему, в том числе к предотвращению различных возможных провокаций.