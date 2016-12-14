12:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Росгвардия начала подготовку к ЧМ-2018 в Екатеринбурге

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Войска Росгвардии приступили к подготовке к чемпионату мира-2018 в Екатеринбурге, сообщает pravdaurfo.ru со ссылкой на командующего Уральским округом войск Росгвардии Игоря Голлоева. По его словам, в следующем году пройдет ряд совместных с другими структурами учений и тренировок по обеспечению безопасности проведения массовых мероприятий в рамках ЧМ-2018.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://pravdaurfo.ru/news/145611-rosgvardiya-nachala-podgotovku-k-chm-2018-v

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