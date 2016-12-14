Росгвардия начала подготовку к ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Войска Росгвардии приступили к подготовке к чемпионату мира-2018 в Екатеринбурге, сообщает pravdaurfo.ru со ссылкой на командующего Уральским округом войск Росгвардии Игоря Голлоева. По его словам, в следующем году пройдет ряд совместных с другими структурами учений и тренировок по обеспечению безопасности проведения массовых мероприятий в рамках ЧМ-2018.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018.