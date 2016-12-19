Росгвардия будет сотрудничать с фанатами на ЧМ-2018

Росгвардия будет привлекать людей со знанием иностранных языков для работы с фанатами на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018, сообщает mskagency.ru. Также планируется проводить профилактические встречи с фанатскими организациями.

- Такая работа проводилась регулярно руководством МВД, - пояснил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. - И, наверное, эти мероприятия будем планировать и проводить. Что касается Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу-2018, мы выясняем, с кем необходимо взаимодействовать. Мы подбираем людей для непосредственного общения с людьми перед началом или во время проведения матчей, в том числе со знанием иностранных языков тех стран, которые будут представлены.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.