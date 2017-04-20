Росавтодор не нашел нарушений при подготовке инфраструктуры к ЧМ-2018

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) не отмечает серьезных рисков или отставания по графику при подготовке транспортной инфраструктуры к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой руководителя агентства Игоря Астахова. По его словам, ряд субъектов РФ идут с опережением графика подготовки. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

- Программы, которые были приняты в городах для подготовки к чемпионату мира для приведения транспортной инфраструктуры в состояние, пригодное для того, чтобы принимать гостей на чемпионате мира, сейчас реализуются в соответствии с графиком. В настоящий момент мы не видим каких-то серьезных рисков, провалов, и даже отставаний нет. Многие субъекты идут с опережением, а большинство идут в графике при подготовке транспортной инфраструктуры к чемпионату мира.