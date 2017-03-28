Ронан Эвиан: "Ситуацию с фанатами из России в Европе воспринимают не так, как ее показал BBC"

Генеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан заявил, что ситуация с футбольными фанатами в России воспринимается в Европе не так, как ее показал BBC, британский телеканал искажает реальное мнение болельщиков. В феврале канал продемонстрировал в своем эфире фильм "Армия хулиганов России", основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года во Франции.

Мы здесь не для того, чтобы тыкать пальцем в кого-то, кто проявляет агрессию, – цитирует "Р-Спорт" Эвиана. – Мы здесь для того, чтобы поддерживать и помогать российским болельщикам. В Европе мы не видим ситуацию так, как ее показывает BBC. Та картинка искажает реальное мнение болельщиков. И это мнение не негативное.

Я знаю, что произошло в Марселе. Поверьте, многие люди, отвечающие за организацию, понесли наказание. Я уверен, что в России такого не повторится. Задача нашей организации, которая работает под патронажем УЕФА, – донести до болельщиков других стран то, что безопасность будет на уровне, что не надо переживать. Я знаю, как все в России продумано, иногда даже чересчур.