Роналдо: "Находясь рядом с Забивакой, мысленно уже представляю ЧМ-2018"

Легендарный бразильский футболист Роналдо на представлении талисмана чемпионата мира-2018 выразил уверенность в том, что Волк Забивака надолго запомнится болельщикам во всем мире. Он также отметил значимость талисманов при проведении турниров.

– Фулеко пользовался в Бразилии огромным успехом, мои дети его очень любили, – приводит официальный сайт ФИФА слова Роналдо. – Да и взрослые тоже. Удивительно: кажется, совсем немного времени прошло с тех пор, и вот мы уже выбираем талисман чемпионата мира 2018 года. Талисманы играют огромную роль в продвижении турнира и доставляют большую радость зрителям на стадионах. Сегодня, находясь на этой сцене рядом с Забивакой, я уже мысленно представляю себе, как это будет происходить в России. Не сомневаюсь, что он надолго запомнится болельщикам во всем мире.