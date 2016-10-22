Роналдо: "Находясь рядом с Забивакой, мысленно уже представляю ЧМ-2018"

Легендарный бразильский футболист Роналдо на представлении талисмана чемпионата мира-2018 выразил уверенность в том, что Волк Забивака надолго запомнится болельщикам во всем мире. Он также отметил значимость талисманов при проведении турниров.
– Фулеко пользовался в Бразилии огромным успехом, мои дети его очень любили, – приводит официальный сайт ФИФА слова Роналдо. – Да и взрослые тоже. Удивительно: кажется, совсем немного времени прошло с тех пор, и вот мы уже выбираем талисман чемпионата мира 2018 года. Талисманы играют огромную роль в продвижении турнира и доставляют большую радость зрителям на стадионах. Сегодня, находясь на этой сцене рядом с Забивакой, я уже мысленно представляю себе, как это будет происходить в России. Не сомневаюсь, что он надолго запомнится болельщикам во всем мире.
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http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2016/m=10/news=%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%