Ромелу Лукаку: "Бельгия забила восемь голов Эстонии и должна придерживаться такого уровня"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку уверен, что команда показала хорошую игру в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Эстонией (8:1). По его словам, в этой встрече бельгийцы установили уровень, которого должны придерживаться в дальнейшем.

- Бельгия провела хороший матч, - приводит Goal.com слова Лукаку. - Весело играть, когда команда демонстрирует атакующий футбол. Мы создали много моментов и хорошо контролировали мяч. Нами был проведен анализ встречи с Голландией, где можно было сыграть гораздо лучше. Бельгия забила восемь голов и должна придерживаться этого уровня.