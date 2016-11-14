15:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Ромелу Лукаку: "Бельгия забила восемь голов Эстонии и должна придерживаться такого уровня"

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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку уверен, что команда показала хорошую игру в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Эстонией (8:1). По его словам, в этой встрече бельгийцы установили уровень, которого должны придерживаться в дальнейшем.

- Бельгия провела хороший матч, - приводит Goal.com слова Лукаку. - Весело играть, когда команда демонстрирует атакующий футбол. Мы создали много моментов и хорошо контролировали мяч. Нами был проведен анализ встречи с Голландией, где можно было сыграть гораздо лучше. Бельгия забила восемь голов и должна придерживаться этого уровня.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flamenco

Ромелу! ты одновременно: Лу и еще Каку)) одним словом страшный человек))

16:17

Красно синий

Ну так с Эстонией и будете придерживаться,а ваше место вам на евро Италия и даже Уэльс показали.

15:47

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