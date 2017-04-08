Ромарио: "Неймар - лучший игрок мира и может привести Бразилию к победе на ЧМ-2018"

Бывший капитан сборной Бразилии Ромарио назвал капитана национальной команды Неймара лучшим игроком мира. По мнению ветерана, он может привести Бразилию к победе на ЧМ-2018. Пятикратные чемпионы мира первыми пробились в финальную стадию турнира после хозяев - сборной России.

- Неймар сейчас является лучшим игроком мира, при всем уважении к Месси и Роналду, - цитирует goal.com Ромарио. - Он может привести нас к победе на ЧМ-2018. Сборная Бразилии наконец-то напоминает команду, которую мы знаем и любим.