Роман Широков встретился с активистами волонтерского центра ЧМ-2018

Бывший капитан сборной России Роман Широков встретился с активистами волонтерского центра чемпионата мира-2018, открытого на базе Российского государственного социального университета, сообщает Welcome2018.com. Экс-футболист побеседовал с активистами и сотрудниками центра, продемонстрировал несколько футбольных приемов, а также оставил автографы на мячах, которые будут переданы выпускникам футбольных школ. Во время беседы с футболистом активисты рассказали о своей работе по привлечению и отбору волонтеров на ЧМ-2018.