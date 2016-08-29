14:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Роман Широков встретился с активистами волонтерского центра ЧМ-2018

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Бывший капитан сборной России Роман Широков встретился с активистами волонтерского центра чемпионата мира-2018, открытого на базе Российского государственного социального университета, сообщает Welcome2018.com. Экс-футболист побеседовал с активистами и сотрудниками центра, продемонстрировал несколько футбольных приемов, а также оставил автографы на мячах, которые будут переданы выпускникам футбольных школ. Во время беседы с футболистом активисты рассказали о своей работе по привлечению и отбору волонтеров на ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/67301/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

И сказал кто они такие и куда им нужно идти.

14:49

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