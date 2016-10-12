Роман Широков: "Во время чемпионата мира, возможно, поработаю комментатором"

Бывший капитан сборной России Роман Широков во время чемпионата мира 2018 года в России может поработать в качестве комментатора. Экс-хавбек "Спартака", "Зенита" и ЦСКА принял участие в презентации волонтерской программы ЧМ, которая прошла в волонтерском центре при Московском государственном институте международных отношений.
– Это большая ответственность – быть волонтером, быть причастным к международному событию, стать лицом страны, мероприятия и своего вуза. Я волонтером буду вряд ли, но во время чемпионата, возможно, поработаю комментатором, – цитирует Широкова Welcome2018.
raver87
Спасибо не надо. Первый комментатор достаточно подробно изложил почему.
11:34
зенит-супер-чемпион
вспоминается незабвенное: - ну что, хрюшки, получили? что будет на чм?
11:13
баламошка
Дитя Матч ТВ. Школота глорная будет в восторге.
10:47
defender_8
Как-то посмотрел передачу на Матч ТВ с его участием. Лучше бы он там не появлялся. Вот сидит такая серая мышка и скромно кормит нас очевидностью. Свою "звёздность" он не выдержал и скоренько "поплыл", особенно в Спартаке. Если бы после Евро кто-то из тренеров протянул бы ему руку, я был бы очень удивлён. Но, к счастью это не случилось. Воздалось по-заслугам. С Ромой Широковым рейтинги не поднимите, господа работодатели. Он и вас потом "отблагодарит".
10:38
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
Сомневаюсь, что это будет интересно, Роман. Язык у тебя подвешен с "быдлом" после игр лаяться, да матом крыть. Комментарии твои сухие и безжизненные, как волосы синеволосой мальвины. Скучный ты, а материться нельзя - нафиг нам такой комментатор не нужен. Гены Орлова хватает за глаза...
10:10