Роман Широков: "Во время чемпионата мира, возможно, поработаю комментатором"

Бывший капитан сборной России Роман Широков во время чемпионата мира 2018 года в России может поработать в качестве комментатора. Экс-хавбек "Спартака", "Зенита" и ЦСКА принял участие в презентации волонтерской программы ЧМ, которая прошла в волонтерском центре при Московском государственном институте международных отношений.



– Это большая ответственность – быть волонтером, быть причастным к международному событию, стать лицом страны, мероприятия и своего вуза. Я волонтером буду вряд ли, но во время чемпионата, возможно, поработаю комментатором, – цитирует Широкова Welcome2018.