Роберто Мартинес: "С такими игроками Бельгия должна показывать большее"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Грецией (1:1) подчеркнул, что его команда должна играть лучше, имея в составе таких исполнителей. Напомним, 28 марта бельгийцы встретятся в товарищеском матче с Россией в Сочи.

– Я разочарован результатом матча с Грецией, – приводит Tmw слова Мартинеса. – С такими талантливыми игроками мы должны показывать больше. Да, поле было не лучшего качества для того, чтобы делать передачи низом, но это не оправдание. Хорошо, что мы по-прежнему на первом месте.