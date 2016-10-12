Роберт Просинечки: "Сборная Азербайджана - главная сенсация отборочного турнира чемпионата мира-2018"

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки отметил прогресс своей команды. После трех туров группы C азербайджанцы занимают второе место, отставая от лидирующих немцев на два очка.

– Я согласен с тем, что мы являемся главной сенсацией отборочного турнира, – цитирует Goal.com Просинечки. – Никто не ждал от нас таких результатов, но мы верили в свои силы. Тренерский штаб изменил менталитет игроков, мы верим, что способны на большее.

Сборная Азербайджана очень много работает. Мы убедили игроков в том, что необходимо верить в собственные силы, и тогда они смогут удивить всех. Победа над Норвегией (1:0) и ничья с Чехией (0:0) – серьезные результаты. Жители страны находятся в эйфории, они верят в нас, ведь таких результатов национальная команда никогда не показывала. Мы хотим, чтобы сборная не только защищалась, но и играла в атакующий футбол.