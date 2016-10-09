Роберт Просинечки: "После победы над Норвегией сказал ребятам, чтобы особо не радовались"

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Норвегии (1:0) отметил, что его команде необходимо быстро перестроиться к следующему поединку против Чехии. По словам хорватского специалиста, для него победа над норвежцами не стала неожиданностью.

– Вчера говорил, что будет тяжелая игра, – приводит azerisport.com слова Просинечки. – Я очень счастлив, что моя команда показала самоотверженную игру и взял три очка. Хорошо сыграли против такого соперника. Отправляемся в Чехию, где намерены сыграть так же. Постараемся вернуться домой с очком.

– Победа не усыпит настрой команды?

– Трудно сказать. Поговорил с ребятами, сказал им, чтобы особо не радовались, так как через три дня еще один матч. Однако некоторых уставших игроков заменю. Стартовый состав будет другим.

– Для вас важнее игра или результат?

– Результат важен каждому тренеру. Над нами большое давление, потому что от нас все ждут побед.

– После двух побед вера в команду повысилась.

– Когда я пришел сюда, то сказал, что у этой команды большой потенциал. Но вы были пессимистами. В прошлом цикле мы провели хорошие матчи. Я верю в эту команду.