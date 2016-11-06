14:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Роберт Мак: "Слежу за строительством стадиона на Крестовском острове"

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Полузащитник "Зенита" Роберт Мак подчеркнул, что стадион на Крестовском острове выглядит внушительно. Хавбек отметил, что никогда не посещал эту арену, но место жительства позволяет ему наблюдать за ее строительством.

- На самом стадионе я пока не был, но слежу за строительством снаружи, потому что живу буквально в пяти минутах от него, - приводит официальный сайт ФИФА слова Мака. - Все говорят, что это будет один из лучших стадионов мира. Выглядит, действительно, внушительно.

Думаю, что чемпионат мира в России получится замечательным, и все будут им довольны. Строятся и уже построены хорошие стадионы. Матчи пройдут в красивых городах. Конечно, это будет настоящий праздник. Очень хочется, чтобы сборная Словакии была его участником. Надеюсь, мы сумеем этого добиться.

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Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/worldcup/news

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kingarthur

Роберт, что будет, когда ты узнаешь, сколько на нем распилили

15:44

Andre_Saratov

Теперь я спокоен.

15:18

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