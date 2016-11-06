Роберт Мак: "Слежу за строительством стадиона на Крестовском острове"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак подчеркнул, что стадион на Крестовском острове выглядит внушительно. Хавбек отметил, что никогда не посещал эту арену, но место жительства позволяет ему наблюдать за ее строительством.

- На самом стадионе я пока не был, но слежу за строительством снаружи, потому что живу буквально в пяти минутах от него, - приводит официальный сайт ФИФА слова Мака. - Все говорят, что это будет один из лучших стадионов мира. Выглядит, действительно, внушительно.

Думаю, что чемпионат мира в России получится замечательным, и все будут им довольны. Строятся и уже построены хорошие стадионы. Матчи пройдут в красивых городах. Конечно, это будет настоящий праздник. Очень хочется, чтобы сборная Словакии была его участником. Надеюсь, мы сумеем этого добиться.