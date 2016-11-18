Роберт Мак: "России очень повезло, что сборная автоматически попала на чемпионат мира"

Нападающий "Зенита" Роберт Мак отметил, что его партнеры по команде серьезно настраиваются на чемпионат мира-2018. По его словам, сборной России повезло с тем, что команде не нужно проходить отборочный турнир.

- России очень повезло с тем, что ваша команда автоматически попала на чемпионат мира, и ей не нужно играть квалификационные матчи - только товарищеские, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Мака. - Вообще же Россия - одна из самых важных стран в Европе, и футбола это тоже касается. Когда мы играли с вашей командой на Euro, нам удалось победить только благодаря тому, что мы сумели хорошо настроиться. Тот матч был очень важен для нас. И каждый раз, когда такой стране, как Словакия, удается одолеть такую сильную команду, это является очень большим успехом. Это понимают все игроки, поэтому дополнительно настраиваются на такие поединки. Та победа оказалась очень важной для нас. А теперь чемпионат мира пройдет в России, и видно, что все российские зенитовцы очень серьезно настраиваются и готовятся изо всех сил. И я искренне желаю им удачи!