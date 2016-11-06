Роберт Мак: "Попасть на чемпионат мира в Россию будет сложнее, чем на Euro во Франции"

Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак подчеркнул, что национальной команде, проигравшей два первых матча группового турнира чемпионата мира, просто не повезло. Хавбек надеется, что подопечные Яна Козака примут участие в ЧМ-2018.

- Дважды нам не повезло, - приводит официальный сайт ФИФА слова Мака. - С Англией пропустили гол на 95-й минуте. В Словении была равная игра, но в итоге сказалось то, что соперник играл дома. С Шотландией было уже некуда отступать. Мы понимали, что в случае поражения практически теряем все шансы. Но нам удалось взять себя в руки, мы победили со счетом 3:0 и доказали, что Словакия по-прежнему сильна. Я очень рад, что забил два гола, но главное - мы взяли три очка. Теперь нужна победа над Литвой, и тогда мы вернемся в борьбу.

Англия - фаворит, а мы можем занять второе место и попасть в стыковые матчи, но в футболе никогда не знаешь заранее - может, еще и за первую позицию поборемся? Попасть на чемпионат мира в Россию будет труднее, чем на Euro во Францию - тогда со второго места мы вышли напрямую, но мы постараемся.