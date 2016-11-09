18:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Робер Пирес: "С Бензема обошлись несправедливо"

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Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес считает, что нападающего "Реала" Карима Бензема нужно вернуть в национальную команду. Форвард не вызывается в сборную Франции после скандала с его причастностью к шантажу Матье Вальбуэна.

– Я думаю, что с Бензема обошлись несправедливо, – цитирует Marca Пиреса. – Но Дидье Дешам главный, и мы должны уважать его решение. Думаю, тренер хочет проучить Бензема, и это будет на протяжении всего отборочного турнира. А вот на ЧМ-2018 Бензема может принести много пользы.

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