Робер Пирес: "С Бензема обошлись несправедливо"

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес считает, что нападающего "Реала" Карима Бензема нужно вернуть в национальную команду. Форвард не вызывается в сборную Франции после скандала с его причастностью к шантажу Матье Вальбуэна.

– Я думаю, что с Бензема обошлись несправедливо, – цитирует Marca Пиреса. – Но Дидье Дешам главный, и мы должны уважать его решение. Думаю, тренер хочет проучить Бензема, и это будет на протяжении всего отборочного турнира. А вот на ЧМ-2018 Бензема может принести много пользы.