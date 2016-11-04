Рейна, Иско и Адурис вызваны в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объявил состав на отборочный матч чемпионата мира-2018 с Македонией и товарищескую игру с Англией. Игры пройдут 11 и 15 ноября.

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия), Серхио Асенхо ("Вильяреал").

Защитники: Начо, Даниэль Карвахаль (оба – "Реал"), Марк Бартра ("Боруссия" Д, Германия), Иньиго Мартинес ("Реал Сосьедад"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Серхио Эскудеро ("Севилья");

Полузащитники: Серхи Роберто, Серхио Бускетс (оба – "Барселона"), Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед", Англия), Коке ("Атлетико"), Иско ("Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Хуан Мата ("Челси", Англия).

Нападающие: Лукас Васкес, Альваро Мората (оба – "Реал"), Хосе Кальехон ("Наполи", Италия), Витоло ("Севилья"), Диегу Коста ("Челси", Англия), Нолито ("Манчестер Сити", Англия), Ариц Адурис ("Атлетик").