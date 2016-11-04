Рейна, Иско и Адурис вызваны в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объявил состав на отборочный матч чемпионата мира-2018 с Македонией и товарищескую игру с Англией. Игры пройдут 11 и 15 ноября.
Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия), Серхио Асенхо ("Вильяреал").
Защитники: Начо, Даниэль Карвахаль (оба – "Реал"), Марк Бартра ("Боруссия" Д, Германия), Иньиго Мартинес ("Реал Сосьедад"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Серхио Эскудеро ("Севилья");
Полузащитники: Серхи Роберто, Серхио Бускетс (оба – "Барселона"), Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед", Англия), Коке ("Атлетико"), Иско ("Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Хуан Мата ("Челси", Англия).
Нападающие: Лукас Васкес, Альваро Мората (оба – "Реал"), Хосе Кальехон ("Наполи", Италия), Витоло ("Севилья"), Диегу Коста ("Челси", Англия), Нолито ("Манчестер Сити", Англия), Ариц Адурис ("Атлетик").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Арсенал Лондон
- Атлетико
- Бавария
- Севилья
- Атлетик
- Наполи
- Сборная Македонии
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Сержио Бускетс
- Вильярреал
- Давид Сильва
- Мата Хуан
- Ариц Адурис
- Реал Сосьедад
- Хосе Кальехон
- Давид Де Хеа
- Тиагу Алькантара
- Иско Аларкон
- Даниэль Карвахаль
- Диегу Коста
- Мората
- Марк Бартра
- Серхи Роберто
- Нолито Агудо
- Коке Ресуррексьон
- Сесар Аспиликуэта
- Лукас Васкес
- Серхио Асенхо