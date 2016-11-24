Решение проблемы вибрации на арене в Петербурге найдено

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал про ситуацию с вибрацией на строящемся стадионе в Питере. По его словам, мероприятия по ликвидации вибрации будут проводить до конца января.

– Какова ситуация с вибрацией поля?

– Выкатное поле состоит из нескольких элементов. Каркас, металлическая плита, "пирог", ребра жесткости… Сейчас мы проводим испытания с учетом взаимодействия всех элементов. Воздействие элементов поля – для того, чтобы оценить, а затем минимизировать вибрацию. После испытаний выйдем на проектное решение.

– Оно есть?

– На "пирог" мы даем нагрузку и производим замеры с применением самого точного современного оборудования. Математическая модель рассчитывается на базе нашего Политехнического университета. Решение проблемы уже найдено. Сейчас смотрим, что происходит на практике. Общий план по устранению вибрации будет реализован до начала февраля 2017 года. Создан специальный стенд, моделирующий участок поля, чтобы оценить, как нагрузка влияет на "пирог" и как ведет себя вибрация.

– На какие даты запланирован следующий раунд консультаций с ФИФА по поводу вибрации?

– На декабрь, перед вводом объекта в эксплуатацию. Но мероприятия по ликвидации вибрации будем, видимо, проводить до конца января. К этому времени поле закатим обратно в чашу стадиона, и часть работ будет проводиться уже внутри арены. То есть газон до января зимует снаружи, потом – в чаше. Это в том числе рекомендации ФК "Зенит". (Сергей ЦИММЕРМАН)

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