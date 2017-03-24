Решение о системе видеоассистента судьи на ЧМ-2018 будет принято в марте следующего года

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что решение о том, будет ли применяться система видеоассистента рефери на чемпионате мира 2018 года в России​, будет принято в марте следующего года.

Ранее Инфантино объявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована на Кубке конфедераций 2017 года.

– Надеюсь, что система будет использоваться на чемпионате мира в России. Сейчас она тестируется, этот процесс идет уже больше года, – цитирует ТАСС Инфантино. – Окончательное решение будет принято в марте следующего года совместно с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Признаюсь, поначалу я скептически относился к этой системе, так как считал, что она будет затягивать и сбивать темп матчей. Но на деле получилось, что никаких затяжек не было, а система действительно помогает арбитрам принять правильное решение. В современном мире технологий каждый болельщик, будь он на стадионе или дома перед телевизором, знает, допустил ли судья ошибку. Об этом не знает только сам арбитр, поэтому система должна помогать ему и добавлять футболу больше справедливости.