Решение о переносе матча Албания - Израиль будет принято в течение суток

ФИФА в течение суток должна принять решение о возможном переносе матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Албании и Израиля. Игра должна была состояться на стадионе албанского города Шкодер 12 ноября, однако было принято решение о том, что игра пройдет на арене в городе Эльбасан. Причиной стала угроза теракта - в Шкодере были арестованы четыре человека, подозреваемые в подготовке взрыва на стадионе.

Израильский штаб по борьбе с терроризмом подтвердил возможность теракта во время игры, даже несмотря на перенос встречи из Шкодера в Эльбасан, расстояние между которыми составляет 150 км. Израильские службы безопасности категорически не рекомендовали болельщикам посещать матч. (Эли ШВИДЛЕР)