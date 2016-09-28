09:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Реконструкция стадиона в Липецке к ЧМ-2018 обойдется в 131 миллион рублей

0
0
0

Стоимость реконструкции липецкого стадиона "Металлург" составит 131 миллион рублей, сообщает lipetsknews.ru. Стадион станет тренировочной площадкой для участников чемпионата мира-2018. Работы должны быть завершены к 1 мая 2018 года. Потенциальные подрядчики смогут подать заявки до 12 октября. Работы стартуют после заключения контракта. 

В этом году на реконструкцию будет выделено 9,523 миллиона рублей. В 2017-м - 100,4 миллиона. Оставшиеся 21,357 миллиона будут потрачены до мая 2018 года.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://www.lipetsknews.ru/articles/obshchestvo/rekonstrukciyu-lipeckogo-stadiona-k-chm-2018-ocenili-v-131-mln-rubley

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ