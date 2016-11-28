17:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Реконструкция стадиона "Фишт" завершена

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Строительно-монтажные работы по реконструкции стадиона "Фишт" завершены в срок, информирует официальный сайт администрации Краснодарского края. На этой арене запланированы матчи группового турнира и один из полуфиналов Кубка конфедераций-2017, а также встречи группового турнира и по одному матчу 1/8 финала и 1/4 финала ЧМ-2018.

Теперь в соответствии с планом-графиком в регионе ведется строительство предыгровых и тренировочных площадок в Адлере, Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Монтаж необходимых для проведения Кубка конфедераций временных сооружений будет завершен до мая 2017 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximum080

эх еще бы Жемчужину Сочи реконструировали бы

18:26

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