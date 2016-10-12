02:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Реконструкция аэропорта Саранска к ЧМ-2018 затянулась из-за проблем с финансированием

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Проект по реконструкции аэропорта Саранска к чемпионату мира-2018 затягивается почти на год, сообщает rueconomics.ru. Причиной стали проблемы с финансированием - выделенных денег не хватает, чтобы оборудовать аэропорт в соответствии с требованиями ФИФА. В частности, необходимо, чтобы в нем могли приземляться самолеты А320 и "Боинг-737", а действующий аэропорт, построенный еще в 1940-х, рассчитан максимум на Як-42. Также нужно увеличить здание аэровокзала. По требованиям ФИФА пропускная способность аэропортов в городах чемпионата мира должна составлять примерно 1365 пассажиров в час, а имеющий может обслужить за час не более 275 пассажиров. По последним данным саранский аэропорт должны сдать только в конце 2017 года.

Саранск примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://rueconomics.ru/201252-rekonstrukciya-aeroporta-saransk-k-chm-2018-ne-potrebuet-radikalnyh-mer

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