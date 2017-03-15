Раймон Доменек: "Уверен, что Мбаппе сыграет на ЧМ в России"

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек выразил уверенность, что нападающий "Монако" Кильян Мбаппе попадет в национальную команду на чемпионат мира-2018. 18-летний форвард провел в текущем сезоне 30 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 10 передач.

- У него большой потенциал, и я уверен, что он сыграет на чемпионате мира в России, - цитирует goal.com Доменека. - Раньше о нем никто не знал, но теперь все его обсуждают. У него большое будущее в сборной. Если Дешам обещал ему место, никакого давления он больше не испытывает.