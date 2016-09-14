Расходы на подготовку к чемпионату мира увеличены на 1,4 миллиарда рублей

Расходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года увеличены на 1,4 миллиарда рублей, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Расходы на реализацию программы были увеличены до 619 миллиардов 670,5 миллиона рублей. Ранее эта сумма составляла 618 миллиардов 265,6 миллиона рублей.

331 миллиард 279 миллионов будет выделено из федерального бюджета, 92 миллиарда 212,2 миллиона поступят из региональных бюджетов, 196 миллиардов 179,3 миллиона будут получены от юридических лиц.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.