Расходы на эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 превысят 2 миллиарда рублей

Министр спорта Павел Колобков подчеркнул, что расходы на содержание стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, превысят два миллиарда рублей. Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.

- Безусловно, появятся дополнительные расходы - более 2 миллиарда рублей на эксплуатацию и содержание вновь построенных стадионов, - приводит ТАСС слова Колобкова. - В любом случае эти деньги пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источника - федеральный, региональный или привлеченный бюджет.

В реализации механизма государственно-частного партнерства с региона снимается необходимость в значительных капитальных затратах на строительство и расходы на содержание объектов. Государство приобретает налоговые поступления в виде федеральных налогов, налога на прибыль, НДФЛ и также местных налогов. При этом выполняется социальный заказ, адресованный властям, на занятия спортом.

Нами разработан проект постановления правительства РФ о корректировке федеральной целевой программы "О развитии физкультуры и спорта" в части предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку строительства спортивной инфраструктуры в соответствии с федеральным законом "О государственно-частном партнерстве" или в рамках концессионных соглашений. Нами впервые проработан механизм доведения субсидий из федерального бюджета через бюджет субъекта РФ до частного партнера. На реализацию этих проектов на 2018-2020 планируется выделить 750 миллионов рублей из федерального бюджета, что позволит заключить порядка 20 соглашений по проектам государственного частного партнерства.