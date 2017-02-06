13:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Расходы на чемпионат мира 2018 года увеличены на 19,1 миллиарда рублей

0
0
0
4

Расходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года увеличены на 19,1 миллиарда рублей, информирует портал правовой информации. Правительство уже приняло соотвествующее постановление. Расходы на реализацию программы по подготовке и проведению ЧМ-2018 увеличились до 638 миллиардов 842,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 350 миллиардов 451,1 миллиона, из бюджета субъектов федерации – 92 миллиарда 212,2 миллиона. Еще 196 миллиардов 179,3 миллиона будет выделено юридическими лицами.

 

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Flamenco

Однако маловато! Сумму необходимо увеличить хотя бы на 2, иначе чиновники голодными останутся)))

15:14

Thomas_Boy

Давай-ка попилим-ка!

14:06

shpasic

и это ещё доп. расходы на уникальный стадион не учтены!))

13:31

механик39

Протестуем ,почему так мало ?

13:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ