Расходы на чемпионат мира 2018 года увеличены на 19,1 миллиарда рублей

Расходы на подготовку к чемпионату мира 2018 года увеличены на 19,1 миллиарда рублей, информирует портал правовой информации. Правительство уже приняло соотвествующее постановление. Расходы на реализацию программы по подготовке и проведению ЧМ-2018 увеличились до 638 миллиардов 842,6 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 350 миллиардов 451,1 миллиона, из бюджета субъектов федерации – 92 миллиарда 212,2 миллиона. Еще 196 миллиардов 179,3 миллиона будет выделено юридическими лицами.