Рашид Рахимов: "Болельщики слишком многого требуют от сборной России"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов считает, что у людей слишком завышенные ожидания от сборной России. Также он отметил, что в российском футболе необходимы перемены на всех уровнях.

– Мы слишком многого требуем от сборной России, - цитирует "Р-Спорт" Рахимова. - Мы должны обратить внимание на то, что происходило в последние 20 лет. У нас был отрезок, 2008 год, когда был показан хороший результат. И мы радовались игре. До и после 10 лет – ничего. Мы выступали на этом уровне, невысокий уровень. Здесь нет мелочей. Нужно все развивать с низа, с корней. Если брать чемпионат, то мы находимся в топ-6 чемпионатов Европы. Но это место по лиге, по РФПЛ. Но никак не по самому футболу, не по развитию футбола. Если мы возьмем ту же Германию, то там 16-летние, 18-летние, 20-летние, они все топ-сборные. Есть национальная сборная. У нас этого нет, у нас на одном уровне все. А мы должны обратить внимание на все уровни. Для этого нужно поднимать все с низов. Надо сделать так, чтобы футболисты, которые приходят, имели высокий уровень. Чтобы их не нужно было в 18 или 19 лет переучивать или учить чему-то, основным элементам, которые должны быть заложены в юношеском возрасте. До 18 лет закладывается весь фундамент. Его, к сожалению, у нас часто нет. Есть отсутствие этого. Значит, это проблема.

- Мы можем надеяться на успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира?

- Мы должны надеяться. Конечно, должны. Но завышать требования, считаю, неправильно. Надеяться мы должны, тем более, мы играем дома.

- Успехом будет выход из группы?

- Сложно сказать, все зависит от того, как все будет происходить. Может быть, мы будем довольны тем, что выйдем из группы. Может, по игре, если она будет, расстроимся, что вылетим в 1/8 финала. На своем домашнем чемпионате мира нужно стараться пройти максимально далеко.