Рашад Садыгов: "Шейдаев снова показал свой класс в матче с Норвегией"

Капитан сборной Азербайджана Рашад Садыгов после победы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 над Норвегией (1:0) подчеркнул, что команда билась до конца. По его словам, азербайджанцам удалось выиграть в этой встрече за счет характера.

- Игра началась не так, как мы ожидали, - приводит Azerifootball слова Садыгова. - Забили быстрый гол и это все поменяло. Вынуждены были действовать более осторожно, с оглядкой на свои ворота. Радует, что все ребята бились до конца. Никто не испугался, никто не остановился. На последнем Euro такие сборные как Албания и Исландия показали, что можно добиваться результата и при среднем составе, за счет боевых качеств. Сегодня мы победили именно за счет характера.

- В каком состоянии подойдет команда к матчу с Чехией?

- Вы и сами знаете, как нашей сборной всегда было трудно играть парные игры. Тренерский штаб работает в этом направлении, а наше дело - быть готовыми.

- Как вам игра Шейдаева?

- Рамиль очень активно вошел в игру, находил моменты. Сегодня Шейдаев снова явил свой класс, и это радует всю команду.