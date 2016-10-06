Рамзан Кадыров: "Не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном матча ЧМ-2018"

Глава Чеченской республики, почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров дал понять, что не оставляет надежд на проведение в Грозном одного из матчей финальной стадии чемпионата мира-2018. Ранее для проведения турнира были утверждены 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Саранск, Волгоград, Екатеринбург и Калининград. В Грозном 15 ноября состоится товарищеский поединок Россия – Румыния.

– Мы до сих пор не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном хотя бы одного матча финальной стадии чемпионата мира 2018 года, – цитируют "Известия" Кадырова. – Я уверен, что Россия подготовится к мировому первенству лучше, чем любая другая страна. Сейчас достраивается инфраструктура, а в Грозном стадион, который признан комиссией УЕФА одной из лучших арен Европы, полностью готов принять любые сборные, любые матчи. У нас отличная тренировочная база. В городе – большое количество отелей. Стадион находится в пяти минутах езды от аэропорта. Несмотря на то что "Ахмат Арена" располагается на окраине города, ехать от нее до центра всего три минуты. В отличном состоянии все дороги, в городе множество ресторанов и кафе. В общем, есть всё, что нужно для болельщиков и футболистов.

Конечно, для нашего региона очень важно, что матч Россия – Румыния пройдет в Грозном. Не имеет особого значения статус встречи. Товарищеское это противостояние или официальное – в любом случае это игра не каких-нибудь второстепенных команд, а официальных сборных России и Румынии. Думаю, к этой игре будет приковано внимание не только миллионов болельщиков, но и многих специалистов, менеджеров и организаторов. Поэтому, конечно, этот матч будет иметь для нас большое значение.