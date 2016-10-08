Рафаэль Варан: "Гамейро и Гризманн дополняют друг друга"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан посетовал на пропущенный гол в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Болгарией (4:1). Французы пропустили быстрый мяч, но смогли разгромить соперника.

– Мы ждали такой игры от соперника, но жаль, что быстро пропустили, – цитирует L’Equipe Варана. – Однако отреагировали хорошо, задавали темп игры, показали хороший футбол. Важно сохранить этот импульс к следующему матчу, чтобы набрать максимум очков. Гамейро и Гризманн? Они дополняют друг друга, эти форварды постоянно в движении, меняются местами. Здорово, что они так легко нашли взаимопонимание. Они приносят динамику игре и опасность для соперника.