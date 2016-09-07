Рафаэль Варан: "Белоруссия играла против Франции с большим желанием"

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан после ничьей с Белоруссией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0) отметил большое желание у соперника. Тем не менее он надеется, что в итоге его команда добьется успеха и сыграет в финальной части ЧМ-2018 в России.

- Мы ожидали большого сопротивления от Белоруссии, - цитирует L'Equipe Варана. - Белорусская команда показала красивую игру, они боролись всем сердцем и с большим желанием. Франция уверенно сыграла сзади, но нам не удалось забить голов. Есть разочарование, так как мы не выиграли. У нас были шансы для взятия ворот, особенно во второй половине, мы приложили много усилий, но удача не улыбнулась нам. Надеемся, что эта квалификация успешно завершится для нас. Будем бороться во всех матчах. Впереди длинный путь.