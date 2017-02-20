Пуйоль завел страницу в российской социальной сети

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль завел официальную страницу в социальной сети "ВКонтакте". 38-летний спортсмен является воспитанником каталонского клуба, в составе которого провел 589 матчей, забил 19 мячей и отдал 9 голевых передач. В составе сборной Испании он отыграл в 100 матчах и отметился тремя голами.

В своем обращении к болельщикам Пуйоль сообщил, что на следующей неделе приедет в Москву и Санкт-Петербург. Футболист отметил, что прошлым летом посетил Россию в рамках волонтерской программы к чемпионату мира-2018 и заявил, что будет рад вернуться.