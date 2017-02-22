Пуйоль посетит стадион на Крестовском острове и встретится с московскими волонтерами

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль на следующей неделе посетит Россию, сообщает официальный сайт ФИФА. В его планах посетить 27 февраля стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, а на следующий день - встретиться с кандидатами в волонтеры ЧМ-2018 в Москве. Встреча запланирована в волонтерском центре МГИМО.

Чемпион мира и Европы уже приезжал в Россию в 2016 году и принял участие в запуске волонтерской программы чемпионата мира и Кубка конфедераций.