17:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Пуйоль посетит стадион на Крестовском острове и встретится с московскими волонтерами

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Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль на следующей неделе посетит Россию, сообщает официальный сайт ФИФА. В его планах посетить 27 февраля стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, а на следующий день - встретиться с кандидатами в волонтеры ЧМ-2018 в Москве. Встреча запланирована  в волонтерском центре МГИМО.

Чемпион мира и Европы уже приезжал в Россию в 2016 году и принял участие в запуске волонтерской программы чемпионата мира и Кубка конфедераций.

Дополнительная информация

http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=2/news=%D0%BF%D1%83%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%

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