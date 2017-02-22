Пуйоль посетит стадион на Крестовском острове и встретится с московскими волонтерами

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль на следующей неделе посетит Россию, сообщает официальный сайт ФИФА. В его планах посетить 27 февраля стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, а на следующий день - встретиться с кандидатами в волонтеры ЧМ-2018 в Москве. Встреча запланирована в волонтерском центре МГИМО.
Чемпион мира и Европы уже приезжал в Россию в 2016 году и принял участие в запуске волонтерской программы чемпионата мира и Кубка конфедераций.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/confederationscup/news/y=2017/m=2/news=%D0%BF%D1%83%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%