Путин заверил: все стадионы ЧМ-2018 будут построены в срок

Президент России Владимир Путин заверил, что все стадионы чемпионата мира-2018 будут построены в срок и качественно. На данный момент из арен мирового первенства функционируют только две - "Открытие Арена" и "Казань Арена". Ранее сообщалось об определенных проблемах при возведении стадионов в Самаре, Калининграде, Волгограде и Санкт-Петербурге.

- Что касается стадионов, хочу заверить: все будет сделано вовремя, в срок и качественно", - цитирует ТАСС Путина. - Все в режиме, где-то есть небольшие какие-то отставания, но это носит временный технологический характер. Все будет сделано.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.