14:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Путин заверил: все стадионы ЧМ-2018 будут построены в срок

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Президент России Владимир Путин заверил, что все стадионы чемпионата мира-2018 будут построены в срок и качественно. На данный момент из арен мирового первенства функционируют только две - "Открытие Арена" и "Казань Арена". Ранее сообщалось об определенных проблемах при возведении стадионов в Самаре, Калининграде, Волгограде и Санкт-Петербурге.

- Что касается стадионов, хочу заверить: все будет сделано вовремя, в срок и качественно", - цитирует ТАСС Путина. - Все в режиме, где-то есть небольшие какие-то отставания, но это носит временный технологический характер. Все будет сделано.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3778678

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КОММЕНТАРИИ (4)
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изсибири

Лучше бы он заверил, что наша сборная на том ЧМ не обделается...

15:48

Demon5897

и ещё 100, потому что ту 100 распилят

15:16

shpasic

и ещё 50, чтобы крыша задвигалась.

14:56

Andrewxyz

Да, в питере есть небольшие проблемы, не хватает 50 лярдов, чтобы поле не вибрировало.

14:44

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