15:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Путин потребовал решить все транспортные проблемы во всех городах ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин потребовал решить все транспортные проблемы в городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.

- Важное направление - совершенствование транспортной инфраструктуры в тех городах Южного федерального округа, которые примут у себя матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, - цитирует ТАСС Путина. - Сейчас идет строительство аэропортового комплекса "Южный" в Ростове-на-Дону. Надо туда съездить, посмотреть, как там работы идут.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3623662

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Каждого мужика обеспечить самоходной печкой, каждой бабе подарить красивую пышную метлу!!!

15:55

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