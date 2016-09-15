Путин потребовал решить все транспортные проблемы во всех городах ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин потребовал решить все транспортные проблемы в городах, принимающих матчи чемпионата мира-2018. Турнир пройдет в 11 городах России на 12 стадионах.

- Важное направление - совершенствование транспортной инфраструктуры в тех городах Южного федерального округа, которые примут у себя матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, - цитирует ТАСС Путина. - Сейчас идет строительство аэропортового комплекса "Южный" в Ростове-на-Дону. Надо туда съездить, посмотреть, как там работы идут.